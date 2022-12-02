САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Ситуация с сообщениями о заявке Польши на поставку трех миллионов тонн российской нефти на фоне решения отказаться от энергоресурса, — "театр абсурда", заявил вице-премьер России Александр Новак. Нефть животворящая: США потеряли контроль над своим союзником

Ранее СМИ передавали, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку на импорт в 2023 году трех миллионов тонн "черного золота" по нефтепроводу "Дружба".

"Мы считаем, что это театр абсурда то, чем они занимаются", — сказал Новак.

Он добавил, что комментирует информацию, полученную из СМИ.