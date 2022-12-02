САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Эмбарго ЕС на импорт нефти из России не должно привести к серьезным изменениям в объемах добыче нефти в декабре, далее много неопределенностей, но российская нефть востребована на мировых рынках, заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. Страны ЕС предварительно согласовали потолок цен на нефть, сообщили СМИ

"Что касается декабрьских размещений и контрактов, они были еще законтрактованы в конце октября — в начале ноября. Поэтому по декабрю мы не ожидаем никаких изменений, контракты реализуются. Что касается января, сейчас идет контрактация, и мы посмотрим, как она будет проходить. Конечно, много неопределеностей. Но тем не менее наша нефть востребована на мировых рынках и мы считаем, что она будет пользоваться спросом", — сказал Новак, отвечая на вопрос о том, не ожидается ли снижение добычи нефти в РФ в декабре и позднее после введения эмбарго.

Шестой пакет европейских санкций предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России. При этом запрет касается лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть под ограничения не подпадает. В полную силу эмбарго начнет работать 5 декабря.