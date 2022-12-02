МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Число действующих буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру за ноябрь сократилось на три по отношению к октябрю, или на 0,2%, до 1890, свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Нефтяной потолок наоборот: кого затопчет "русский медведь"

В годовом выражении количество действующих буровых выросло на 346, или на 22,4%.

В США, согласно данным компании, показатель за месяц вырос на 11 и составил 779, в Канаде число буровых сократилось на 13 — до 201 установки.

Количество буровых установок в Европе уменьшилось на пять, до 102. На Ближнем Востоке показатель вырос на четыре, до 330. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок уменьшилось на четыре — до 202, в Африке — поднялось на семь, до 91. В Латинской Америке показатель сократился на три агрегата — до 185 установок.

Компания Baker Hughes с 1944 года предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.