МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу снижаются почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на новости о потолке цен на российскую нефть со стороны ЕС, а также ожидают заседания ОПЕК+ в воскресенье. В США приветствуют договоренности ЕС о ценовом потолке на российскую нефть

По состоянию на 21.16 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,69%, до 85,41 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 1,58%, до 79,94 доллара.

Ранее в пятницу чешское председательство в Совете стран ЕС официально подтвердило, что постпреды стран Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ. Уровень, на котором планируется установить предельную цену — 60 долларов за баррель.

Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

С понедельника нефть Brent подорожала примерно на 2%, а WTI — на 5%. Основными факторами роста были сообщения в СМИ о том, что китайские власти намерены внести изменения в свою коронавирусную политику.

Кроме того, инвесторы обращают внимание на сообщения, согласно которым на заседании ОПЕК+ в воскресенье, 4 декабря, страны-участницы могут изменить параметры нефтяного соглашения.

Помимо этого, в пятницу были опубликованы данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes о числе действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 2 декабря их число осталось неизменным с уровня предшествующей недели — 627 агрегатов.