ВАШИНГТОН, 2 дек — ПРАЙМ. США считают 60 долларов за баррель "адекватным" потолком цен на нефть из России и не видят необходимости добиваться дополнительного его снижения, заявил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби. Евросоюз достиг соглашения по уровню потолка цен на нефть

Ранее он сообщил, что США приветствуют договоренности ЕС о ценовом потолке на российскую нефть.

"Честно говоря, мы считаем 60 долларов за баррель адекватным уровнем. И мы думаем, что он будет иметь желаемый эффект. О выдавливании всей российской нефти с рынка речи никогда не шло", — сказал Кирби.

По его словам, введение лимита цен позволит в том числе "сбалансировать предложение и спрос".

Чиновник ответил отрицательно на вопрос, не видит ли он необходимости в дополнительных ограничениях.

Ранее в пятницу чешское председательство в Совете стран ЕС официально подтвердило, что постпреды стран Евросоюза достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ.

Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, вице-премьер Александр Новак, указывал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.