КАРАКАС, 2 дек — ПРАЙМ. Венесуэла подписала контракт с американской Chevron по продолжению добычи нефти, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами в эфире телеканала VTV. В США не намерены добиваться дополнительного снижения лимита цен на нефть

"Мы подписали сегодня важные контракты для продолжения работ по добыче нефти американской Chevron", — сказал он.

Ранее минфин США ослабил санкции в отношении Венесуэлы, в том числе снял эмбарго на поставки нефти из латиноамериканской страны.

Chevron сотрудничает с PDVSA на четырех нефтяных месторождениях, добыча на которых, по подсчетам Блумберг, упала примерно до 50 тысяч баррелей в день со 160 тысяч в 2018 году.