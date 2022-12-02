2022-12-02T22:39:48+03:00
2022-12-02T22:39:48+03:00
2022-12-02T22:39:48+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221202/839040198.html
Венесуэла подписала контракт с американской Chevron по добыче нефти
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Венесуэла подписала контракт с американской Chevron по продолжению добычи нефти, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами в эфире телеканала VTV. "Мы подписали сегодня важные... ПРАЙМ, 02.12.2022
нефть, энергетика, новости, нефть, венесуэла
https://1prime.ru/images/83572/00/835720024.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83572/00/835720024.jpg
https://1prime.ru/images/83572/00/835720023.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83572/00/835720023.jpg
https://1prime.ru/images/83572/00/835720011.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83572/00/835720011.jpg
https://1prime.ru/oil/20221202/839040169.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
КАРАКАС, 2 дек — ПРАЙМ. Венесуэла подписала контракт с американской Chevron по продолжению добычи нефти, сообщил министр нефти Тарек Эль-Айссами в эфире телеканала VTV.
"Мы подписали сегодня важные контракты для продолжения работ по добыче нефти американской Chevron", — сказал он.
Ранее минфин США ослабил санкции в отношении Венесуэлы, в том числе снял эмбарго на поставки нефти из латиноамериканской страны.
Chevron сотрудничает с PDVSA на четырех нефтяных месторождениях, добыча на которых, по подсчетам Блумберг, упала примерно до 50 тысяч баррелей в день со 160 тысяч в 2018 году.