МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Установление странами Запада потолка цен на российскую нефть станет причиной лавинообразного роста стоимости топлива во всем мире, а рядовых европейцев и Евросоюз в целом ждут тяжелые экономические последствия, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. Посольство России в США прокомментировало введение "потолка цен" на нефть

"Последствия такого решения очевидны — оно спровоцирует ажиотажный спрос, разрыв отложенных логистических цепочек и лавинообразный рост цен на топливо по всему миру", — пояснил он.

Сенатор добавил, что рядовых европейцев и ЕС в целом ждут тяжелые экономические последствия.

"Введение G7 потолка цен на российскую нефть приведет к очень тяжёлым последствиям для рядовых европейцев и европейской экономики, им грозит действительно "ледяная" зима", — сказал Абрамов.

По его мнению, предстоящей зимой кратно возрастет риск тяжелых проблем для домохозяйств и всей экономики Европы.

"В общем, в дураках после введения потолка цен на российскую нефть остались европейцы. В таких условиях их экономика растеряет все конкурентные преимущества на долгие годы", — подытожил он. Минфин США прокомментировал решение G7 о потолке цен на российскую нефть

Сенатор добавил, что Россия не будет продавать нефть государствам, которые установили на нее потолок в 60 долларов за баррель, а продолжит взаимодействовать со странами, желающими сотрудничать на взаимовыгодной основе.

"Конечно, продавать нефть по такой цене мы не будем, наша нефть будет продаваться в тех странах, которые хотят с нами сотрудничать на взаимовыгодных условиях", — заявил он.

Ранее страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной цены на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.

Президент России Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что РФ не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.