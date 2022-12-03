МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Установленный ранее потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель следует снизить в два раза, заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак. В Совфеде предрекли Европе тяжелые последствия из-за потолка цен на нефть

По его мнению, это должно привести к тяжелым экономическим последствиям для РФ.

"G7 и Австралия вслед за ЕС ввели ограничение цены на нефть, поставляемую морским транспортом из России, на уровне 60 долларов за баррель. Все то, что предлагала группа Макфола — Ермака, хотя снизить нужно бы до 30 долларов, чтобы быстрее уничтожить экономику (России – ред.)", — написал он в своем Telegram-канале.

Зеленский заявил 26 ноября, что следует ввести ограничения на нефть из РФ на уровне 30-40 долларов за баррель и в таком случае предложенные санкционные ограничения будут ощутимы для российской экономики.