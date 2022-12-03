МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Страны Евросоюза устраивают энергетический кризис сами себе, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление предельной стоимости на нефть из России, заявил РИА Новости. В Совфеде предрекли Европе тяжелые последствия из-за потолка цен на нефть

"Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США. Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран", — сказал он.

Парламентарий добавил, что Россия не будет продавать нефть по установленным таким образом ценам.

"Для нас важна наша экономическая целесообразность, а не искусственные внешние "ограничители"… Вслед за ЕС, G7 выстрелила себе в ногу. Представители руководства России не раз говорили, что при принятии такого решения нефть поставляться не будет", — пояснил он.

Председатель думского комитета по контролю Олег Морозов заявил, что потолок цен на нефть — это мера экономического и финансового шантажа.

"Это мера экономического и финансового шантажа. Россия будет продавать энергоресурсы, руководствуясь исключительно своими коммерческими интересами и не себе в убыток. И только в этом случае может быть принята во внимание так называемая предельная цена", — сказал Морозов.

Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.