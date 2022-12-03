Депутат Слуцкий: страны ЕС сами себе устраивают энергокризис, вводя потолок цен на нефть
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Страны Евросоюза устраивают энергетический кризис сами себе, заявил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя установление предельной стоимости на нефть из России, заявил РИА Новости.
"Страны ЕС сами себе устраивают энергетический кризис и обогащают США. Думаю, последствия такой политики очень скоро бумерангом больно ударят по властям западных стран", — сказал он.
Парламентарий добавил, что Россия не будет продавать нефть по установленным таким образом ценам.
"Для нас важна наша экономическая целесообразность, а не искусственные внешние "ограничители"… Вслед за ЕС, G7 выстрелила себе в ногу. Представители руководства России не раз говорили, что при принятии такого решения нефть поставляться не будет", — пояснил он.
Председатель думского комитета по контролю Олег Морозов заявил, что потолок цен на нефть — это мера экономического и финансового шантажа.
"Это мера экономического и финансового шантажа. Россия будет продавать энергоресурсы, руководствуясь исключительно своими коммерческими интересами и не себе в убыток. И только в этом случае может быть принята во внимание так называемая предельная цена", — сказал Морозов.
Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.
https://1prime.ru/oil/20221203/839042224.html