МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Действия стран G7 и Австралии по введению потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель показали, что Запад не смог выработать содержательное решение по ограничению российских доходов и эффект от данной меры психологический, а не экономический, заявил РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В Госдуме прокомментировали введение потолка цен на российскую нефть

"Введение предельной цены на российскую нефть демонстрирует, что Запад не смог принять какое-то содержательное решение. Установление цены на 5% ниже рыночной говорит о том, что сами по себе операции по сокращению российских доходов признаны пока несвоевременными, потому что разбалансировать и дальше рынок энергоносителей Запад может, а вот обрезать доходы России, скорее всего, нет. Это должно дать Западу информационную картинку унижения России, которая не знает, как ответить – все это из психологической войны, а не из нефтяной", — пояснил он.

Брутер отметил, что теперь дело за правильной реакцией со стороны России, которой следует убедительно ответить на очередные ограничения.

"У России остается не так много возможностей отвечать таким образом, чтобы убедить другую сторону в серьезности своих намерений. Запад ввел какие-то совершенно искусственные и неработающие ограничения. Россия теперь вынуждена убедить Запад в том, что с ней придется считаться. Если реакция России будет правильной и своевременной, это будет шагом в нужном направлении", — сказал эксперт.

Страны G7 и Австралия ранее достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов США за баррель.