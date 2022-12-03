МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россия будет продавать нефть только на выгодных для нее условиях, а диктат стран G7 приведет к увеличению стоимости "черного золота" на мировых рынках, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя ведение потолка цен на российскую нефть.
"Россия будет продавать нефть только в тех случаях, что ей будет выгодно. Этот диктат (стран G7) приведет только к увеличению стоимости цены на мировых рынках. И здесь бенефициар всего этого тоже понятен, за этим стоят Соединённые Штаты Америки", — сказал он.
Чепа добавил, что Россия имеет достаточно обширный рынок потребителей и покупателей нефти.
"Значит, мы будем продавать только тем странам, только в тех случаях, когда нам это будет выгодно. У нас есть сегодня покупатели, мы достаточно потребителей нашли за это время, заключили достаточное количество договоров, поэтому нас такая позиция "большой семерки" не пугает", — пояснил депутат.
Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.
https://1prime.ru/oil/20221203/839042782.html
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