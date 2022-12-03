МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россия будет продавать нефть только на выгодных для нее условиях, а диктат стран G7 приведет к увеличению стоимости "черного золота" на мировых рынках, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя ведение потолка цен на российскую нефть. Эксперт оценил эффект от введения потолка цен на российскую нефть

"Россия будет продавать нефть только в тех случаях, что ей будет выгодно. Этот диктат (стран G7) приведет только к увеличению стоимости цены на мировых рынках. И здесь бенефициар всего этого тоже понятен, за этим стоят Соединённые Штаты Америки", — сказал он.

Чепа добавил, что Россия имеет достаточно обширный рынок потребителей и покупателей нефти.

"Значит, мы будем продавать только тем странам, только в тех случаях, когда нам это будет выгодно. У нас есть сегодня покупатели, мы достаточно потребителей нашли за это время, заключили достаточное количество договоров, поэтому нас такая позиция "большой семерки" не пугает", — пояснил депутат.

Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель.