МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Влияние потолка цен на российскую нефть будет зависеть от действий компаний России, заявил РИА Новости заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов. Правительство одобрило исполнение федерального бюджета за девять месяцев

"Влияние потолка цен на стоимость нефти для стран-потребителей будет зависеть от действий российских компаний. И здесь возможны разные варианты, крайние из которых приведут к диаметрально противоположным результатам", — сказал Колобанов.

По его словам, если Россия согласится с установленным потолком и будет добровольно предлагать всем покупателям цену ниже лимита, чтобы иметь возможность спокойно транспортировать нефть, то цены по миру снизятся. Однако это, отмечает эксперт, может подставить партнеров РФ по ОПЕК+. "В другом крайнем варианте, наши компании принципиально не будут давать скидок, чтобы цена "случайно" не стала ниже потолка. Тогда есть риск потерять часть потенциальных клиентов, которых мы приобрели в текущем году как раз за счет скидок. В результате мировая цена нефти вырастет", — добавил он.

Однако крайние варианты маловероятны, отметил Колобанов. Скорее всего в краткосрочном периоде будут работать комбинации с посредниками, свопами, блендированием нефти, также сформируется пул транспортных компаний, способных работать вне потолка цен. Тем не менее, у российских компаний потери будут в любом случае, так как снижение возможностей по морской транспортировке нефти либо уменьшит объем экспорта, либо увеличит транспортные затраты и ухудшит переговорную позицию РФ, поскольку другие покупатели будут тоже просить скидки, считает он.

"При этом США и ЕС будут уточнять действие своего механизма, чтобы снизить возможности обхода этих санкций. А корректировать цену они будут только в том случае, если Россия будет придерживаться потолка, причем неважно как — сознательно или случайно — снизится спрос на нефть и глобальные цены сами упадут ниже потолка" — заключил Колобанов.

Ранее в субботу страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на нефть РФ вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.

Накануне постпреды стран Евросоюза также достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из РФ — на уровне 60 долларов. Теперь, по данным иностранных СМИ, ЕС может начать письменную процедуру оформления сделки и намерен формально объявить о ней в воскресенье, 4 декабря.

Президент РФ, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.