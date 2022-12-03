МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Такие ограничения, как потолок цен на российскую нефть, приводят лишь к частичному перераспределению прибыли от производителя к посредникам — компаниям и странам, прокомментировал РИА Новости советник ректора РХТУ им. Д. И. Менделеева Евгений Тоневицкий. Эксперт оценил, как потолок цен может повлиять на российскую нефть

"По сути любые ограничения приводят лишь к частичному перераспределению прибыли от производителя к посредникам. Посредникам-компаниям и посредникам-странам. Да, теоретически при этом может упасть наполняемость федерального бюджета, но в условиях глобальной неопределенности цены на сырье будут оставаться стабильно высокими… Поэтому бюджет свое получит в любом случае", — заявил он, отвечая на вопрос, повлияет ли лимит цены на нефть на российский бюджет.

По мнению Тоневицкого, говорить про любые ограничения в случае таких стран, как Россия, довольно бессмысленно в принципе. "Слишком большая, слишком ресурсная, слишком много возможностей… Важно другое — США и Европа сейчас наперебой принимают решения, которые разрушают в первую очередь их трансатлантическое партнерство и в целом всю систему мировой торговли, которая выросла в общем-то из этой основы", — отметил он.

Страны G7 и Австралия достигли консенсуса по введению предельной стоимости на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Политика потолка цен на российскую нефть вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.