МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в соцсетях на решение Запада о введении потолка цен на нефть, выложив в своем Telegram-канале кадр с замерзшим персонажем фильма Стенли Кубрика "Сияние". Эксперт рассказал о влиянии потолка цен на нефть на российский бюджет

"Наконец-то мы приняли решение о потолке цен на российскую нефть…", — оставил он подпись на картинке.

Страны G7 и Австралия договорились о введении предельной цены на покупку нефти российского происхождения на уровне 60 долларов за баррель. Данная мера вступит в силу 5 декабря "или вскоре после этой даты". При этом, как говорится в совместном заявлении, допускается корректировка предельной стоимости по мере необходимости. Минфин США, в свою очередь, счел лимит цены на нефть из РФ в 60 долларов достаточным для того, чтобы Россия продолжила продавать нефть на мировые рынки.