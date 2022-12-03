МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Участники заседания ОПЕК+ 4 декабря не будут вносить никаких изменений в параметры нефтяного соглашения, поскольку необходимости в решительных мерах пока нет, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Медведев иронично прокомментировал введение потолка цен на российскую нефть

"Я не ожидаю от декабрьской встречи ОПЕК+ каких-либо производственных изменений. Участники альянса могут даже не обсуждать такую возможность", — прокомментировал старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит.

НЕОБХОДИМОСТЬ СРОЧНЫХ МЕР

Учитывая некоторый возврат цен на нефть до близкого к 90 долларам за баррель уровня на заявлениях ОПЕК+ и смягчение ковидных ограничений в Китае, необходимость в каких-то решительных мерах в декабре отпала, считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "Как индикатор – отмена заседания техкомитета ОПЕК+, как правило, он анализирует ситуацию на рынке и дает рекомендации для итогового решения", — отмечает он.

В свою очередь, управляющий партнер Kept Антон Усов полагает, что в пользу сохранения текущих параметров сделки ОПЕК+, которые предполагает сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки с условного уровня августа, говорит ожидание рецессии мировой экономики, ведущей к снижению нефтяных цен. В этой связи, считает Смит, если котировки опустятся ниже 80 долларов за баррель, то некоего согласованного решения можно было бы ожидать на ближайшем заседании в 2023 году.

ЦЕНОВЫЕ ФАКТОРЫ

Итоги самой декабрьской встречи вряд ли будут влиять на нефтяные цены, в отличие от кулуарных заявлений участников заседания ОПЕК+, говорит эксперт "БКС Мир инвестиций". Усов добавляет, что на рынок в ближайшей перспективе будут влиять действия альянса в связке с геополитическими обстоятельствами, а также возможным выпадением значимых объемов, если РФ решит не отгружать свою нефть по потолку цен на нее, утвержденному странами G7.

"Что касается эмбарго ЕС на российскую нефть, то ожидания его начала уже заложены в ценах… Мы полагаем, что компании и контрагенты готовы к наступлению эмбарго настолько, насколько это возможно. Так, по информации агентства Блумберг, РФ уже перенаправила львиную долю сырой нефти из ЕС в Китай, Индию и Турцию", — заклил Скрябин. В ЕС ожидают, что энергетический кризис продлится и в следующем году

ЭМБАРГО ЕС И ПОТОЛОК ЦЕН G7

В понедельник, 5 декабря, в действие вступает эмбарго Евросоюза на российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, в пятницу страны G7 и Австралия объявили, что согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря или вскоре после этого.

Никто из стран ОПЕК+ пока не комментировал эти действия Запада в связке с судьбой нефтяной сделки. Но в начале октября министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман говорил, что ОПЕК+ не знает, что будет с эмбарго Европы на российскую нефть и потолком цен на нее, кто его поддержит и как отреагирует рынок.

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак на текущей неделе вновь заявил, что Россия не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.

В целом, России удалось перенаправить львиную долю своих поставок с рынка Европы на альтернативные, но часть из них продолжала поступать европейским потребителям. По оценкам экспертов, речь может идти приблизительно об 1 миллионе баррелей нефти в сутки. Дальнейшая судьба этих объемов пока не известна.

ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ СДЕЛКИ ОПЕК+

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября ОПЕК+ вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.

Альянс 4 декабря проведет сразу две встречи — министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который дает рекомендацию по дальнейшим параметрам нефтяной сделки (начало в 14.00 мск) и всех глав делегаций альянса, которые эту рекомендацию утверждают (начало в 15.00 мск). Оба заседания состоятся онлайн.

СМИ ранее сообщали, что решение провести декабрьские встречи ОПЕК+ в режиме видеоконференции связано с тем, что альянс не планирует изменений в параметрах своего нефтяного соглашения. Так, агентство Рейтер со ссылкой на источники писало, что ОПЕК+, скорее всего, сохранит добычу нефти на прежнем уровне, хотя есть и шанс сокращения.