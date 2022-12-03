ВЕНА, 3 дек – ПРАЙМ. Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Европа теперь будет жить без российской нефти. В ЕС ожидают, что энергетический кризис продлится и в следующем году

Ранее в ЕС согласовали так называемый "потолок цен" на российсую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен. Просто подождите. Совсем скоро ЕС обвинит Россию в использовании нефти в качестве оружия", — написал Ульянов в соцсети Twitter.