АЛЖИР, 3 дек — ПРАЙМ. Решение стран ЕС, G7 и Австралии установить максимальный предел цен для покупки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель не окажет влияния в краткосрочной и среднесрочной перспективе на экономику России и ситуацию в этих странах, заявил РИА Новости алжирский экономист, профессор университета Мавлуда Мамари в Тизи-Узу Белкасем Бухров. Постпред Ульянов заявил, что теперь Европа будет жить без российской нефти

Страны G7 и Австралия выступили с заявлением в пятницу, в нем говорится, что они согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря или вскоре после этого.

"Последствия такого решения не проявятся в краткосрочной или среднесрочной перспективе, они могут проявиться только в долгосрочной перспективе, потому что основная цель механизма, который Европейский Союз и группа семи стран хотят применить, заключается в сокращении финансовых ресурсов у России и сохранении притока нефти", — отметил он.

Как считает эксперт, "при цене 60-65 долларов за баррель этот механизм не окажет существенного влияния на структуру цены нефти, потому что на данный момент нефть марки Urals оплачивается в Москве примерно по такой же цене".

Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.