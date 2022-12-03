МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Евросоюз установил высокий потолок цен на нефть из России, на уровне 60 долларов за баррель, так как не хочет "злить русского медведя", рассказал РИА Новости директор научного центра "Ансельм" Максим Канищев. Постпред Ульянов заявил, что теперь Европа будет жить без российской нефти

По его мнению, действия ЕС практически являются мольбой, чтобы Россия не прекращала поставки.

"Установление цены на уровне 60 долларов за баррель — это жест отчаяния. На этой неделе сорт российской нефти Urals торговался на уровне 48 долларов за баррель в порту Приморска. 60 долларов — это средняя стоимость нефти Urals за последние 5 лет. ЕС не хочет злить русского медведя, все помнят, что он выполняет обещания. Поэтому такой "потолок" цены — это практически мольба не прекращать поставки. Минфин США прямо заявляет, что уровень предельной цены установлен достаточно высоким, чтобы РФ поставляла ее на мировые рынки", — пояснил Канищев.

В пятницу агентство Reuters сообщило со ссылкой на заявление посла Польши при ЕС Анджея Садося, что соглашение о лимите цены предусматривает также механизм ее пересмотра, который будет держать потолок цены на уровне на 5% ниже рыночной стоимости. По словам Канищева, это также способ Европы защитить себя от недовольства России. "Если цена за баррель вырастет до 200 долларов, ЕС будет покупать ее за 190", — добавил эксперт.

Канищев полагает, что ЕС сохранил лицо и дал России возможность продавать нефть по старым ценам, а значит, российский бюджет не пострадает. Однако для покупателей цена все равно вырастет за счет удорожания танкерных перевозок.

Ранее постпреды стран ЕС достигли соглашения по уровню лимита цен на нефть из России на уровне 60 долларов. Теперь, по данным иностранных СМИ, ЕС может начать письменную процедуру оформления сделки и намерен формально объявить о ней 4 декабря.