МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Россия не станет принимать потолок цен на нефть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Эксперт объяснил, почему Евросоюз установил высокий потолок цен на нефть

"Мы принимать этот потолок не будем. А каким образом будет организована работа? После анализа, который будет быстро произведен, мы соответственно сообщим", — пояснил он журналистам.

Песков добавил, что Кремль ведет анализ ситуации с введением потолка цен на нефть, при этом уже была проведена определенная подготовка.

"Мы сейчас анализируем. Определенная подготовка была проведена к такому потолку", — сказал он.

Ранее постпреды стран ЕС достигли соглашения по установлению лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Теперь, по данным иностранных СМИ, ЕС может начать письменную процедуру оформления сделки и намерен формально объявить о ней 4 декабря.