ДОХА, 3 дек — ПРАЙМ. Государства-члены ОПЕК будут привержены установленным объемам добычи нефти и сокращения производства до конца 2023 года, заявил во время министерской интернет-встречи ОПЕК вице-премьер и министр нефти Ирака Хайан Абдель Гани. Эксперты спрогнозировали, что решит ОПЕК+ на заседании 4 декабря

"Встреча подтвердила стремление членов ОПЕК работать над стабилизацией нефтяных рынков и достижением необходимого баланса, а также, что они будут привержены установленным объемам добычи нефти до конца 2023 года", — цитирует главу ведомства пресс-офис министерства нефти Ирака.

Говоря о министерской встрече членов сделки ОПЕК+, которая состоится в воскресенье в виртуальном формате, министр сообщил, что участники встречи обсудят происходящее на рынке нефти и проблемы, стоящие перед производителями, а также "подтвердят решение ОПЕК+ о сокращении добычи до установленных объемов для достижения большей стабильности и баланса на рынке нефти".