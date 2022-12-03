В Ираке ожидают, что ОПЕК сохранит текущие темпы добычи до конца 2023 года
В Ираке ожидают, что ОПЕК будет привержен текущим темпам нефтедобычи до конца 2023 года
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ДОХА, 3 дек — ПРАЙМ. Государства-члены ОПЕК будут привержены установленным объемам добычи нефти и сокращения производства до конца 2023 года, заявил во время министерской интернет-встречи ОПЕК вице-премьер и министр нефти Ирака Хайан Абдель Гани.
"Встреча подтвердила стремление членов ОПЕК работать над стабилизацией нефтяных рынков и достижением необходимого баланса, а также, что они будут привержены установленным объемам добычи нефти до конца 2023 года", — цитирует главу ведомства пресс-офис министерства нефти Ирака.
Говоря о министерской встрече членов сделки ОПЕК+, которая состоится в воскресенье в виртуальном формате, министр сообщил, что участники встречи обсудят происходящее на рынке нефти и проблемы, стоящие перед производителями, а также "подтвердят решение ОПЕК+ о сокращении добычи до установленных объемов для достижения большей стабильности и баланса на рынке нефти".
https://1prime.ru/oil/20221203/839044099.html
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