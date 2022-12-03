БРЮССЕЛЬ, 3 дек — ПРАЙМ. В ЕС уверяют, что ряд стран G20 продемонстрировал "позитивные сигналы" в отношении намерения соблюдать вводимый потолок цен на российскую нефть, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Россия не примет потолок цен на нефть, заявили в Кремле

Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.

"Коалиция по потолку цен будет частично формальной, частично неформальной. У нас есть позитивные сигналы от развивающихся экономик, в том числе из "двадцатки", — сообщил он. При этом европейский чиновник отказался назвать такие страны, сославшись на конфиденциальность подобной информации.

Источник пояснил, что "у ЕС есть четкие послания от ряда развивающихся экономик, которые говорят о намерении соблюдать правила коалиции, установившей потолок цен".

По его словам, страны будут соблюдать "потолок" по двум причинам: "У нас (ЕС – ред.) есть рычаг, учитывая размеры финансового, транспортного, брокерского секторов ЕС и наших партнеров по "большой семерке". Иными словами, другим покупателям российской нефти будет сложно в краткосрочной и долгосрочной перспективе найти замену этим европейским услугам". По его словам, такие перевозки (без привлечения услуг европейских операторов), будут нести в себе "высокие риски". В частности, нефтяному танкеру, по мнению представителя ЕС, будет сложно обойтись без страхового полиса одной из компаний Евросоюза или "большой семерки". "Кроме того, эти страны смогут получить выгоду от более низких цен на российскую нефть", — назвал источник вторую причину. "Мы уже наблюдаем, что Россия находится под давлением партнеров в отношении скидок на нефть Urals", — добавил он.

Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, вице-премьер Александр Новак, указывал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.