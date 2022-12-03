БРЮССЕЛЬ, 3 дек — ПРАЙМ. В ЕС заявили, что "потолок" цен на российскую нефть в 60 долларов установлен из расчета, что эта цена несколько ниже рыночной цены на нефть из России. Постпред Ульянов заявил, что теперь Европа будет жить без российской нефти

Страны G7, ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Лимит цен вводится одновременно с началом действия эмбарго ЕС на покупку сырой нефти из России, перевозимой танкерами.

"Нынешний потолок цен в 60 долларов ниже, чем та цена, за которую Россия продает нефть с учетом скидки", — сказал высокопоставленный европейский источник, отвечая в Брюсселе на вопрос журналистов о том, почему потолком стал именно уровень в 60 долларов, а не, к примеру, пятьдесят.

"Необходимо учитывать волатильность рынков, цены меняются ежедневно, поэтому механизм регулирования (цен – ред.) гарантирует, что в любое время потолок цен будет ниже рыночной цены российской нефти", — пояснил европейский источник.

Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, вице-премьер Александр Новак, указывал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.