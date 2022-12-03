БРЮССЕЛЬ, 3 дек — ПРАЙМ. ЕС планирует первый раз пересмотреть уровень потолка цен на российскую морскую нефть в середине января 2023 года, сообщил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник. Постпред Ульянов заявил, что теперь Европа будет жить без российской нефти

Страны G7, ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Лимит цен вводится одновременно с началом действия эмбарго ЕС на покупку сырой нефти из России, перевозимой танкерами. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.

"Мы впервые приступим к пересмотру в середине января", — сообщил источник.

Он также пояснил, что лимит может пересматриваться каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7.

Источник признал, что обсуждение странами ЕС потолка цен, скорее всего, не обойдется без разногласий.

"Любой пересмотр потолка цен на европейском уровне требует единогласного решения Совета ЕС", — сказал европейский представитель. Он пояснил, что изменение потолка цен потребует внесения соответствующих поправок в санкционный режим Европейского союза.

Страны ЕС будут на национальном уровне нести ответственность за выполнение решения по потолку цен на российскую нефть и отчитываться перед Еврокомиссией, также отметил он.

В Совете ЕС позже отметили, что планируют при пересмотрах предельной цены на российскую нефть каждый раз устанавливать ее на уровне на 5% ниже от рыночной.

В Совете также пояснили, что после каждого изменения предельной цены будет действовать переходный период. "В случае изменения потолка цен на российскую нефть, у операторов будет 90 дней переходного периода перед его вступлением в силу", — указывается в заявлении Совета ЕС.

Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, вице-премьер Александр Новак, указывал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.