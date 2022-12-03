БРЮССЕЛЬ, 3 дек — ПРАЙМ. ЕС намерен на 90 дней лишать страховок и финансирования суда, перевозившие российскую нефть по цене сверх установленной предельной цены, следует из обнародованного пояснения Еврокомиссии. Евросоюз планирует пересмотреть потолок цен на нефть в январе 2023 года

Страны G7, ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Лимит цен вводится одновременно с началом действия эмбарго ЕС на покупку сырой нефти из России, перевозимой танкерами. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.

Европейским компаниям, в частности, в течение 90 дней будет запрещено страховать, финансировать и обслуживать судно, которое будет уличено в транспортировке российской нефти, по цене, превышающей установленный предел.

Высокопоставленный европейский чиновник пояснил журналистам в Брюсселе: "Что касается третьих стран, то если такие суда прибудут в Европу, то они могут быть санкционированы, в частности, эти операторы будут лишены наших услуг на срок 90 дней на транспортировку российской нефти".

Источник также пояснил, что в отношении европейских операторов "каждое государство-член ЕС будет преследовать операторов, не соблюдающих действующее решение о санкциях".

Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, вице-премьер Александр Новак, указывал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.