БУДАПЕШТ, 3 дек — ПРАЙМ. Брюсселю пора осознать, что потолок цен на нефть и подобные меры вредят европейской экономике, Будапешт в свою очередь добился исключения и не станет применять эту меру, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Евросоюз планирует пересмотреть потолок цен на нефть в январе 2023 года

Страны G7, ЕС и Австралия с понедельника 5 декабря вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Лимит цен вводится одновременно с началом действия эмбарго ЕС на покупку сырой нефти из России, перевозимой танкерами. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза.

"Евросоюз вводит потолок цен на нефть. Однако самое время Брюсселю осознать: эта и подобные ей меры больше всего вредят европейской экономике. Необходимо увеличение количества энергоносителей, потому что это снизило бы цены. Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за венгерские интересы и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения ценового потолка на нефть", — написал Сийярто в соцсетях.

Он подчеркнул, что Венгрии "в очередной раз удалось защитить безопасность своего энергоснабжения".

"Боюсь, что крупные нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, не оставят без ответа эмбарго ЕС и потолок цен G7. Не случайно переговоры будут завтра, за день до вступления мер в силу. Было бы хорошо, если бы западная политическая элита наконец начала бы работать над смягчением торгового конфликта, а не над его углублением", — написал в комментарии к записи Сийярто начальник отдела энергетической и климатической политики венгерского исследовательского института Századvég Оливер Хортаи.

В начале октября Сийярто заявил, что Венгрия в результате упорных переговоров на совете постпредов стран ЕС добилась того, что потолок цен на нефть не распространяется на трубопроводные поставки и заменяющие их в чрезвычайной ситуации морские поставки, а также исключения ядерной энергетики из нового пакета европейских санкций в отношении РФ.

Комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, вице-премьер Александр Новак, указывал, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.