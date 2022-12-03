ДАМАСК, 3 дек — ПРАЙМ. Попытки установить потолок цен на нефть из России связаны с провалом Запада ограничить российский экспорт, заявил РИА Новости профессор по экономике и международным отношениям государственного университета Тартуса Зульфикар Аббуд. МИД Венгрии: пора осознать, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать "потолок", его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен водится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.

"Страны "большой семерки" хотят установить потолок цен на российскую нефть по причине их неспособности ограничить ее экспорт", — сказал Аббуд.

По его мнению, установление потолка цен на российскую нефть является не чем иным, как звеном в политике США, направленной на сдерживание России.

"Все эти попытки потерпели провал, также как и провалились западные экономические меры", — отметил сирийский эксперт, добавив, что на Западе не смогли вынудить российскую армию отказаться от защиты национальной безопасности России.

По словам Аббуда, провал политики Запада заключается в том, что большинство его экономических мер против России "умерли в зародыше".

Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам. Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, указал, что РФ не станет поставлять нефть странам, которые будут устанавливать потолок цен, ни по 60 долларов за баррель, ни по любой другой стоимости. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать с теми потребителями, которые готовы работать на рыночных условиях.