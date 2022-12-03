МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, комментируя публикации в СМИ, заявил РИА Новости, что России не нужно создавать "теневой флот", большое количество стран и так хотят брать российскую нефть. МИД Венгрии: пора осознать, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

Газета Financial Times написала, что Россия якобы собрала флот из ста танкеров, чтобы уменьшить влияние международных ограничений на российскую нефть.

"Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки (стран Большой семерки – прим. авт.) выставить потолок на российскую нефть", — сказал депутат.

"Многие страны-производители нефти на протяжении большого количества времени находятся и находились под санкциями, сегодня это не большая проблема", — подчеркнул Чепа.

По словам парламентария, такая политика приводит только к энергетическому кризису.

"Это бездумная политика приводит только к одному, к энергетическому кризису с одной стороны, к поднятию цен на энергоносители и к баснословному заработку некоторых компаний, в том числе американских, которые своими санкциями убивают Европу и зарабатывают кучу денег", — добавил он.