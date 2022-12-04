ВЕНА, 4 дек — ПРАЙМ. Заседание всех глав делегаций ОПЕК+, на котором страны обсудят целесообразность изменения параметров нефтяного соглашения, началось, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций. ЕС официально опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России

Ранее в воскресенье завершилась онлайн-встреча министерского мониторингового комитета ОПЕК+, который рекомендовал альянсу пока не менять действующие параметры сделки и продолжить текущее сокращение добычи.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.