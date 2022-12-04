ВЕНА, 4 дек — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение, и продолжит сокращать добычу на 2 миллиона баррелей в сутки, следует из официального коммюнике альянса по итогам прошедшего в воскресенье заседания. Евросоюз планирует пересмотреть потолок цен на нефть в январе 2023 года

"Страны-участницы решили: подтвердить решение 10-й министерской встречи ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года и одобренное на последующих встречах, включая 19-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 18 июля 2021 года и 33-ю министерскую встречу ОПЕК и не-ОПЕК 5 октября 2022 года", — сказано в документе, размещенном на сайте ОПЕК.

Согласно коммюнике, следующая общая министерская встреча альянса пройдет 4 июня 2023 года.

"Страны-участницы решили:… провести 35-ю министерскую встречу ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, 4 июня 2023 года", — сообщается в коммюнике. При этом следующее заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ запланировано на 1 февраля, уточнили источники РИА Новости в альянсе.

Вместе с тем, альянс выразил готовность собраться в любой момент для принятия дополнительных мер по стабилизации рынка. Эксперт рассказал, почему Запад ввел потолок цен на российскую нефть

"Придерживаясь проактивного и превентивного подхода, страны-участницы подтвердили свою готовность встретиться в любое время и принять незамедлительные дополнительные меры для реагирования на рыночные изменения и поддержки баланса нефтяного рынка и его стабильности, если это необходимо", — сказано в коммюнике.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.

Свое решение участники сделки объяснили неопределенностью прогнозов мировой экономики и, соответственно, перспективами снижения спроса на нефть. Так, в конце октября генсек ОПЕК Хайсам аль-Гайс сообщил, что ОПЕК+ прогнозирует профицит предложения на рынке нефти в четвертом квартале 2022 года и в начале 2023 года, потому и решил вновь сократить добычу.