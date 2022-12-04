ВЕНА, 4 дек — ПРАЙМ. Мировой нефтяной рынок сегодня в лучшем состоянии, чем два месяца назад, но еще есть неопределенности, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. ОПЕК+ решил сохранить действующие параметры сделки

"Мы подчеркнули сегодня (в ходе встречи ОПЕК+ — ред.), что рынок находится в более лучшем состоянии, чем два месяца назад, хотя много неопределенностей, безусловно, мы сегодня отмечали", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Среди неопределенностей вице-премьер особо отметил высокий уровень инфляции во многих странах, высокий уровень суверенного долга, ужесточение монетарной политики многими странами, а также периодически возобновляющиеся вспышки COVID-19 в Китае.

По словам Новака, альянс ОПЕК+ также подчеркнул готовность в любой момент собраться и принять решение, чтобы скорректировать ситуацию на рынке.

"Подчеркнули также, что в случае необходимости у нас есть всегда возможность в любой момент провести внеочередную встречу для того, чтобы откорректировать ситуацию на рынке. Но в текущий момент это не понадобилось, мы подтвердили те решения, которые были приняты два месяца назад", — пояснил он. Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен

"Еще раз договорились о том, что следующая встреча у нас пройдет в начале февраля, 1 февраля, JMMC (Министерский мониторинговый комитет — ред.), а министерская встреча — в июне месяце следующего года", — добавил он.

Альянс на заседании в воскресенье решил сохранить действующие параметры сделки, подтвердив свое октябрьское решение.

ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией. С августа этого года альянс перешел к финальному этапу выхода из этих сокращений, но с ноября вновь сократил добычу — на 2 миллиона баррелей в сутки от уровня, который был максимально возможным для августа.