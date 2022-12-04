2022-12-04T16:14:43+03:00
2022-12-04T16:14:43+03:00
2022-12-04T16:14:43+03:00
2022
https://1prime.ru/oil/20221204/839047241.html
Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен
Нефть
Новости
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МОСКВА ПРОРАБАТЫВАЕТ МЕХАНИЗМЫ ЗАПРЕТА НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОЛКА ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ, НЕЗАВИСИМО ОТ УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ — НОВАК ПРАЙМ, 04.12.2022
нефть, энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА ПРОРАБАТЫВАЕТ МЕХАНИЗМЫ ЗАПРЕТА НА ПРИМЕНЕНИЕ ПОТОЛКА ЦЕН НА РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ, НЕЗАВИСИМО ОТ УСТАНОВЛЕННОГО УРОВНЯ — НОВАК