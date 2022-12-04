ДОХА, 4 дек — ПРАЙМ. Введение потолка цен на доставляемую морем российскую нефть в размере 60 долларов за баррель представляет собой рискованную стратегию с непонятным итогом, сказал РИА Новости профессор по энергетической политике и дипломатии института Дохи для аспирантов DIGS Лоран Ламбер. Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен

Страны Евросоюза, G7 и Австралия выступили с заявлением в пятницу, в котором говорится, что они согласовали регулируемый потолок цен на поставки российской сырой нефти морем на уровне 60 долларов за баррель. Ценовой предел вступит в силу 5 декабря.

"Очень трудно понять, как это решение на самом деле повлияет на ситуацию. Предполагается, что оно негативно отразится на российской экономике, но мы не знаем, как отреагирует на него международный рынок нефти, какова будет реакция союзников России, Индии, которая закупила много российской нефти по сниженным ценам", — отметил эксперт.

По его мнению, решение о введении потолка цен на российскую нефть продолжит обострять ситуацию в то время, когда переговоры могут быть более необходимы, чем дальнейшее обострение.

"Введение потолка цен на нефть Вашингтон может рассматривать как сильный удар по России перед переговорами, но эта стратегия не всегда срабатывает, как было, например, в случае с движением "Талибан"* (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность), когда действия США только отсрочили переговоры. По этой причине они должны очень осторожно относиться к такой политике, не проявившей себя эффективно, это рискованная стратегия с непонятным итогом", — заключил он.

* Движение "Талибан" находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.