БАКУ, 4 дек — ПРАЙМ. Квота Азербайджана на добычу нефти по сделке ОПЕК+ останется на уровне 684 тысяч баррелей в сутки, сообщает пресс-служба азербайджанского минэнерго. Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен

ОПЕК+ в ходе онлайн-встречи в воскресенье принял решение сохранить стабильными обязательства, определенные квотами стран-участниц "Декларации о сотрудничестве" в августе текущего года.

"На 34-й встрече министров стран-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не являющихся ее членами (ОПЕК+), состоявшейся в онлайн-режиме, Азербайджан также согласился с сохранением в силе решения, принятого в октябре 2022 года", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что согласно новому решению, обязательства Азербайджана в связи с сокращениями по-прежнему составляют 33 тысячи баррелей в сутки, а его среднесуточная квота на добычу сырой нефти — 684 тысячи баррелей.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 4 июня следующего года.