МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Установленный странами Большой семерки ценовой потолок для российской нефти, поставляемой морским путем, вступил в силу в понедельник. Москва заявляет о том, что не будет подчиняться данной мере, даже если это приведет к вынужденному сокращению добычи. Выбор сделан: нефтяной рынок шагнул прямо в неизвестность

Данных ограничений намерены придерживаться страны Большой семерки, ЕС и Австралия. В понедельник также вступает в силу эмбарго ЕС на импорт российской нефти морским путем.

Ограничительные меры допускают транспортировку российской нефти с использованием принадлежащих Большой семерке и ЕС танкеров, только если цена барреля не превышает установленного ценового потолка.

Россия, которая является вторым по величине мировым экспортером нефти, в воскресенье заявила, что не будет продавать нефть на данных условиях, даже если это приведет к падению добычи.

Предельная цена российской нефти установлена на уровне 60 долларов за баррель, тогда как в пятницу нефть Urals завершила торги на 67 долларах за баррель.

Большая семерка и страны ЕС намерены пересматривать ценовой потолок каждые два месяца. Впервые это произойдет в середине января.

"Следует учитывать эффективность данной меры, ее реализацию, соблюдение и согласование на международном уровне, потенциальные последствия для коалиции и партнеров, а также ситуацию на рынке", — говорится в заявлении Еврокомиссии.

Аналогичный ценовой потолок будет введен для российских нефтепродуктов 5 февраля, но его уровень еще не установлен.