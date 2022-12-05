МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Российская и китайская стороны намерены придерживаться формирования партнерства в энергетической сфере на базе взаимного уважения и взаимной выгоды, заявила представитель китайского министерства иностранных дел Мао Нин. "Потолок" цен на российскую нефть вступил в силу

Так пресс-секретарь ведомства ответила на вопрос о возможном присоединении Пекина к "потолку" цен на российскую нефть.

"Китай и Россия всегда развивали энергетическое сотрудничество в духе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша", — подчеркнула Мао Нин.

Дипломат также порекомендовала уточнят вопросы российско-китайского энергетического сотрудничества в соответствующих структурах.