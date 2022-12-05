МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Россия работает над ответом западным странам на введение ограничений стоимости нефти, не признает это решение, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Потолок цен на нефть из России не коснулся проекта "Сахалин-2"

Ранее сообщалось, что лимит цен на российское "черное золото" вступил в силу 5 декабря. Европейский союз перестает принимать ресурс, перевозимый по морю. Также ЕС, G7 и Австралия введут "потолок" цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

"Они готовятся. Решения готовятся, но, разумеется, тут очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем", — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, решение Запада приведет к дестабилизации глобального энергорынка на фоне роста стоимости сырья.

Кроме того, Песков отметил, что "потолок" цен не повлияет на финансирование СВО. Российская экономика, пояснил он, обладает необходимыми средствами для обеспечения нужд операции.

Вице-премьер Александр Новак заявлял, что Россия не намерена признавать решение Запада по нефти, назвав ограничение цен на энергоресурс вмешательством в рыночные инструменты. Москва, добавил он, будет поставлять нефть импортерам, готовым сотрудничать в соответствием с рыночными условиями.