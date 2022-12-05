МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Некоторые страны "утонут" на фоне вступления в силу ограничений цен на российскую нефть, высказал мнение зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Россия ответит на введение "потолка" цен на нефть, заявили в Кремле

Ранее сообщалось, что лимит цен на российское "черное золото" вступил в силу 5 декабря. Европейский союз перестанет принимать ресурс, перевозимый по морю. Также ЕС, "Группа семи" и Австралия введут "потолок" цен на ее поставки морским путем на уровне 60 долларов за баррель.

Медведев, комментируя "потолок" цен на ресурс, сравнил западные власти с "бюргерами", которые залезли в ледяную воду. По мнению политика, часть бюрократии "выскочит", либо "научится плавать" в таких условиях.

"А часть — утонет. И их будут хоронить, поднимая тоскливые тосты о том, что они пали в неравной схватке с русским медведем и генералом Морозом. Ну что ж, туда им и дорога! Что русскому хорошо, то немцу смерть", — заявил зампредедателя российского Совбеза.

Кроме того, политик предрек "невообразимые" изменения нефтяных котировок. Медведев подчеркнул, что обычные потребители столкнутся с негативными последствиями "потолка" и посоветовал им запастить "шнапсом, кипятильниками" и одеялами.