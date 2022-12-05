МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем поднимаются на 2%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы оценивают перспективы предложения на фоне введения "потолка цен" на российскую нефть, также обращают внимание на ослабление карантина в Китае и решение ОПЕК+ по сделке. Эксперт назвал объем исключенной из потолка цен российской нефти

По состоянию на 14.08 мск цена январских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 2,07%, до 87,34 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 2,21%, до 81,75 доллара.

Трейдеры оценивают перспективы поставок нефти на фоне вступления в силу западных санкций в отношении российской нефти. Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

Инвесторы также обратили внимание на то, что в Китае смягчаются карантинные ограничения. Ранее коронавирусные меры были ослаблены в ряде китайских городов, в том числе в Шанхае и Ханчжоу, а также в Урумчи. Такие новости поддержали ожидания по поводу перспектив спроса КНР, которая является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти в мире.

Участники торгов обращают внимание и на итоги заседания ОПЕК+ по нефтяной сделке. Альянс принял решение о продолжении сокращения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в мае 2020 года сократил добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией.

"ОПЕК+ продлила существующие квоты, как ожидалось, на фоне неопределенности в отношении российских поставок после ограничения цен и ослабления в Китае", — сказала агентству Блумберг главный нефтяной аналитик Energy Aspects Амрита Снг (Amrita Sen).