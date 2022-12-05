ТОКИО, 5 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть могут вырасти после установления потолка стоимости этого сырья из РФ, решающим фактором станет восстановление экономики Китая и, как следствие, объемы спроса на "черное золото" от этой страны, сказал РИА Новости источник в энергетической области Японии. Не все страны переживут "потолок" цен на нефть, заявил Медведев

"Так как Россия заявила, что не будет продавать нефть странам, принявшим ценовой лимит, то эта нефть не поступит на рынок. В этом случае возможен рост мировых цен на нефть. Россия сейчас производит 5 миллионов баррелей сырой нефти в день. По оценкам Международного энергетического агентства, после введения санкций с рынка могут уйти 2 миллиона баррелей сырой российской нефти в день", — сказал источник.

"По моим расчетам, к этому могут добавиться 2,5 миллиона баррелей нефтепродуктов. Россия производит 5 миллионов баррелей нефтепродуктов в день. Половину из этого объема она потребляет сама, половину продает на экспорт. Вот эти 2,5 миллиона также могут не поступить на рынок. Но таких цифр пока нет, это мои предположения. В этом случае цены могут вырасти. То есть я предполагаю, что сократится поставка из России 2 миллионов баррелей сырой нефти плюс какого-то количества нефтепродуктов из России. А значит, за счет этого вырастут и цены в мире", — добавил он.

УРАВНОВЕШИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Однако цены на нефть будут зависеть и от того, удастся ли рынку восполнить этот недостаток за счет увеличения добычи в других странах – в США, Саудовской Аравии и ОАЭ, и от темпов восстановления экономики Китая, полагает источник.

"Сейчас США увеличивает добычу. Россия сокращает добычу нефти, начиная с июня. И добычу природного газа тоже сокращает. Все эти данные опубликованы. В целом объемы нефти в мире не изменяются. То есть предложение не меняется, значит цены на нефть будет определять спрос. И здесь главный фактор – экономика Китая. Если Китай увеличит потребление, то вырастет спрос и вырастут цены на нефть в мире. Если этого не произойдет и спрос в Китае не вырастет, цены могут пойти вниз", — добавил он.

ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕАКЦИЯ

Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. В понедельник МИД Японии опубликовал документы, согласно которым Япония не будет покупать российскую сырую нефть выше цены 60 долларов за баррель. Исключение составляет нефть с проекта "Сахалин-2".

Кроме того, Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

Президент РФ Владимир Путин, ранее комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявлял, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.