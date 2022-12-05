БРЮССЕЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. Еврокомиссия не ожидает сложностей в реализации запрета на закупки морской нефти из России в страны ЕС, так как союз имел достаточно времени на подготовку к этому, заявил журналистам на брифинге представитель ЕК Эрик Мамер. Нефть подорожала после введения потолка цен и ожиданиях по Китаю

"Это юридический запрет, у всех было много времени на подготовку к нему. Я не ожидаю, что мы увидим какие-либо сложности в имплементации запрета", — сказал он.

Мамер напомнил, что с 5 декабря в ЕС действует запрет импорт российской морской нефти. "Это решение было принято давно и начинает работать сегодня", — проинформировал еврочиновник.