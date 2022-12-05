МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Установленный Западом потолок цен на нефть из России не повлияет на Индию, заявил в интервью индийскому агентству BQ Prime министр нефти и природного газа страны Хардип Сингх Пури. Нефть подорожала после введения потолка цен и ожиданиях по Китаю

"Россия не является нашим основным поставщиком нефти… Индия не опасается, что предложенный Западом потолок цен может ограничить поставки и помешать потоку российской нефти. У меня нет никаких опасений по этому поводу, и я уверен, что рынок справится с этим", — сказал он.

Пури отметил, что если Россия откажется продавать нефть по установленной цене или сократит производство, то это скажется на глобальной цепочке поставок, окажет давление на страны-производители и приведет к скачку цен на "черное золото".

В ноябре министр сказал, что Индия не испытывает давления или беспокойства из-за предстоящего ввода ограничения цен на российскую нефть, предложенного странами G7.