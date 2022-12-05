Россия ратифицировала протокол о декларировании экспорта нефти в Казахстан
Путин подписал закон о ратификации протокола о декларировании экспорта нефти в Казахстан
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации протокола, предусматривающего внесение изменений в соглашение между правительствами России и Казахстана о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Протокол устанавливает, что декларирование нефти и нефтепродуктов, классифицируемых в группе 27 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее — нефть и нефтепродукты), вывозимых с территории РФ в Республику Казахстан, осуществляется без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного законодательством РФ, говорилось ранее в пояснительной записке.
Исключением являются случаи вывоза нефти и нефтепродуктов, поставляемых трубопроводным транспортом, в 2022-2024 годах.
https://1prime.ru/oil/20221205/839059470.html
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