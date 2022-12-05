МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Читатели французской газеты Le Figaro были взволнованы из-за новостей о введении эмбарго на российскую нефть. "Продал душу дьяволу". Британцы в шоке от "подарка" Вашингтона Зеленскому

"Находящуюся на службе у США Европу с самого начала санкций подводили к принятию решений, противоречащих ее интересам. Наши руководители во главе с Макроном несут ответственность за пагубные последствия, которые испытали и испытают народы Европы, особенно французы, которым это все вообще не нужно", — написал один из пользователей.

"За все это время санкции должны были поставить российскую экономику на колени… Пока что эти планы поставили в рецессию совсем другую часть мира, прежде всего Европу. Что же, продолжаем мазохизм", — отметил другой юзер.

"Это эмбарго просто накажет Европу, только и всего. Все подорожает. Очередная большая глупость", — заявил третий читатель.

"Абсурдная и контрпродуктивная мера, как и большая часть решений Брюсселя, вернется бумерангом и ударит по ЕС. Это суицид Европы", — резюмировали читатели. "Страна третьего мира". Французы назвали политику Макрона "полным провалом"

На прошлой неделе Евросоюз, а вслед за ним "Большая семерка" и Австралия согласовали лимит цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Решение вступает в силу с сегодняшнего дня наряду с нефтяным эмбарго, которое ЕС утвердил еще летом. Эти санкции касаются поставок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные ограничения начнут действовать с 5 февраля.

Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва уже готовит ответ на действия Запада.