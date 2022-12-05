МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила январские отпускные цены на нефть для Азии и Европы, для США — оставила неизменными, сообщает агентство Блумберг. Saudi Aramco поставит нефть в Азию в декабре в полном объеме, сообщили СМИ

"Саудовская Аравия понизила… цены на нефть для Азии… Компания (Saudi Aramco — ред.) также понизила цены для европейских покупателей, в то время как для США цены остались неизменными", — пишет агентство.

Стоимость Arab Light для покупателей из Азии была понижена на 2,2 доллара, таким образом она будет на 3,25 доллара за баррель превышать цену корзины сортов Oman/Dubai. Стоимость сорта Extra Light не изменилась, Super Light – сократилась на 1,8 доллара, Medium – на 1,1 доллара, Heavy – на 2,5 доллара.

Для северо-западной части Европы для нефти сорта Light цены были понижены на 1,8 доллара, Extra Light – на 2 доллара, Medium – на 0,5 доллара, стоимость сорта Heavy не изменилась. Для Средиземноморья динамика цен на сорта Medium и Heavy совпала с ценами для северо-западной Европы, на Extra Light снизилась на 1,7 доллара, Light – на 1,5 доллара. Таким образом, Arab Light с поставкой в январе как для северо-западной Европы, так и для Средиземноморья продается с дисконтом в 0,1 доллара к ICE Brent.

Saudi Aramco — национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки. Штат превышает 70 тысяч человек.