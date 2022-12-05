ВАШИНГТОН, 5 дек — ПРАЙМ. США считают, что потолок цен на российскую нефть не окажет влияния на мировую стоимость топлива, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. На рубль рухнет нефтяной "потолок"

"Мы не считаем, что это будет иметь какое-то долгосрочное влияние на мировые цены на нефть", — заявил Кирби журналистам.

Страны "большой семерки", ЕС и Австралия с понедельника, 5 декабря, вводят ограничение цен на российскую сырую нефть морской перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Ранее сообщалось, что страны ЕС будут регулярно пересматривать лимит, его изменение потребует единогласного решения всех членов союза. Потолок цен вводится параллельно с началом действия в понедельник эмбарго ЕС на покупку российской сырой нефти, перевозимой танкерами.

При этом из ограничения предельной цены временно, до 30 сентября 2023 года, исключаются поставки нефти с проекта "Сахалин-2", если они осуществляются в Японию. Также, согласно генеральной лицензии минфина США, разъясняющей механизм ценового потолка, американским лицам разрешается проводить финансовые операции, связанные с поставками российской нефти в Болгарию, Хорватию, а также ряд не имеющих выхода к морю стран Евросоюза. Кроме того, поставки по нефтепроводу "Дружба" не попадают ни под какие ограничения — ни по пределу стоимости, ни по эмбарго.