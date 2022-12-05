МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Пробка из нефтяных танкеров сформировалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на нефть из РФ из-за требований Анкары предоставлять данные о страховании, сообщила газета Financial Times со ссылкой на нефтетрейдеров, посредников и отслеживающие суда сервисы. В Индии считают, что потолок цен на российскую нефть не повлияет на страну

Турция с 1 декабря ввела дополнительное требование по страхованию к танкерам с сырой нефтью для прохода через турецкие проливы. Согласно указанию, с четверга Турция требует от страховых компаний письмо, подтверждающее предоставление судну P&I-страхования (Protection and Indemnity Insurance).

Отмечается, что в понедельник по меньшей мере 19 судов ожидали перехода через турецкие воды.

Ожидающие у берегов Турции нефтяные танкеры являются первым показателем того, что введение ограничений цен на нефть из России может привести к подрыву поставок нефти по всему миру, подчеркивает издание.

Как сообщил газете источник в нефтяной сфере, российские страховые компании предоставили письменные подтверждения турецким властям для обеспечения безопасного прохода судов через воды страны. Застрявшие суда, предположительно, являются танкерами со страховками от западных компаний.

Нефтяные санкции стран Запада в понедельник, 5 декабря, вступают в силу: Евросоюз перестает принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "большой семерки", Австралия и Евросоюз вводят ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.