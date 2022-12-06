ПЕКИН, 6 дек — ПРАЙМ. Установление "предельной цены" на российскую нефть противоречит рыночным принципам и лишь усугубит текущий энергетический кризис, Китай не поддержит подобные антирыночные действия, заявил РИА Новости старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Дин Ифань. В США заявили, что потолок цен на нефть не повлияет на ее мировую стоимость

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу в понедельник, 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны Большой семерки, Австралия и Евросоюз ввели ограничение цен на ее морские перевозки на уровне 60 долларов за баррель.

"Установление ЕС верхнего предела цены на экспортируемую Россией нефть противоречит рыночным принципам и, безусловно, не смягчит текущий энергетический кризис, а лишь усугубит его. Китай не поддержит подобные произвольные антирыночные действия", — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что "энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией основывается на долгосрочных контрактах, и цены также определяется в соответствии с долгосрочными контрактами, и на них не влияют краткосрочные колебания рынка".

По его словам, "G7 заняла недальновидную позицию "геополитической" игры, которая вредна для среднесрочного и долгосрочного развития мирового рынка и в конечном итоге будет губительна и для "Большой семерки".

"Для поддержания стабильности мирового энергетического рынка, G7 следует обсудить механизм стабилизации цен на энергоносители с развивающимися экономиками в рамках "Большой двадцатки" и добиться (создания-ред.) механизма сотрудничества для долгосрочного стабильного энергоснабжения, а не отказываться от соглашений или идти вразрез с рыночным поведением из-за геополитических трений", — указал он.

Традиционно Россия была основным поставщиком нефти в Европу и покрывала около 20% потребности Европы в сырье. Но в ответ на спецоперацию на Украине страны Запада начали разрабатывать санкционные меры, целью которых в числе прочего было объявлено ограничение доходов Москвы от экспорта нефти.

Альянс ОПЕК+ 4 декабря провел свою встречу в преддверии вступления в силу ограничений. Было решено сохранить текущие квоты на добычу нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение и предстоящее эмбарго, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты, Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.