МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Введение ценового потолка на российскую нефть может привести только к снижению инвестиций в отрасль в мире, а это в свою очередь повлечет за собой рост цен, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак допустил снижение добычи нефти в России

"Мы не приемлем те механизмы, которые приняты в качестве ограничения цен искусственным способом, нерыночным способом, определения цен странами-потребителями. Они наступают на одни и те же грабли, устанавливая потолки нерыночными способами. Это может привести только к мировому снижению инвестиций, дефициту в будущем соответствующих энергетических ресурсов. Это в свою очередь повлечет еще большее увеличение цен", — сказал Новак журналистам.

При этом, по его словам, российская нефть была и будет востребованной, смена логистических цепочек не представляет "никакой трагедии".

"Нефть найдет своих покупателей…. Да, будут меняться сейчас механизмы логистические, цепочки. Тем не менее мы не видим в этом никакой трагедии", — сказал вице-премьер. "Потолок" цен на нефть усугубит энергокризис, считает китайский эксперт

Новак подчеркнул, что Москва продолжит продавать нефть, несмотря на сложные условия. При этом будут использоваться новые инструменты и механизмы страхования, а на смену крупным игрокам на рынке энергоресурсов придут более мелкие трейдеры.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти по морю. Кроме того, страны ЕС, G7 и Австралия согласовали ограничение цен на топливо, поставляемое по морю из России, на уровне 60 долларов за баррель. Такая мера направлена на снижение доходов РФ от продажи энергоресурсов.