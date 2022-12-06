МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Россия на фоне неопределенной ситуации может снизить добычу нефти, но не намного, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак рассказал, чем обернется "потолок цен" на российскую нефть

"Мы не исключаем, что при необходимости у нас могут быть ситуации, связанные с периодами снижения добычи нефти, поскольку эта ситуация неопределенная. Большая волатильность на сегодняшний день. Я не думаю, что это будут какие-то большие объемы, тем не менее мы не исключаем", — сказал Новак журналистам.

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