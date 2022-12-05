МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. В понедельник вступает в силу эмбарго Евросоюза на нефть из России: оно ограничит возможность возможности страховать, финансировать, транспортировать и оказывать ряд прочих услуг по морской перевозке российской нефти, кроме той, что будет поставляться по ценам в пределах потолка — 60 долларов за баррель. "Прайм" выяснил, как это повлияет на нефтяной рынок в ближайшее время. Нефтяной потолок наоборот: кого затопчет "русский медведь"

5 декабря Евросоюз, в соответствии с восьмым пакетом антироссийских санкций запрещает закупки нефти из России по морю. Поставки будут разрешены лишь по ценам не выше согласованного в пятницу "нефтяного потолка" в 60 долларов за баррель, который время от времени будет пересматриваться. Страны ЕС будут нести ответственность за соблюдение ограничений и отчитываться перед Еврокомиссией. Последняя предложила ввести уголовное наказание за обход санкций — лишение свободы на пять лет для физических лиц и штраф в размере 5% от годового оборота для компаний.

Россия неоднократно давала понять, что не будет поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к ограничениям, касающимся российских энергоносителей. Вице-премьер РФ Александр Новак назвал потолок цен на нефть грубым нерыночным инструментом и заявил, что Россия будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях, даже если придется сократить добычу. По его словам, Россия прорабатывает механизмы запрета на применение этого потолка независимо от установленного уровня. Так что же в действительности изменится для экспорта российского "черного золота" после наступления "часа Х"?

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ

Эксперты единогласно признают внедряемые Западом меры слишком запутанными, однако разнятся в оценках, как на самом деле будут работать ограничения. Еще сложнее — с оценками конкретных объемов российской нефти, которые покинут мировой рынок.

Если допустить, что антироссийское эмбарго (на нефть — с 5 декабря, на нефтепродукты — с 5 февраля 2023 года) будет работать так, как оно задумано его авторами, то не исключено, что экспорт нефти в следующем году сократится на 1-1,5 млн баррелей в сутки относительно 2022 года, считает управляющий эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. Добыча, по ее ожиданиям, уменьшится до 9,6 млн баррелей в сутки с 10,7 млн баррелей в сутки.

"Основная причина потери части экспорта — нехватка танкерного флота, — указывает специалист. — Доля Азии в экспорте из России нефти и нефтепродуктов — 60% (3 млн баррелей в сутки — нефть, 1,5 млн баррелей в сутки — нефтепродукты). Объем поставок в регион будет расти, но плавно, за счет перенаправления объемов, выпадающих в связи с европейскими санкциями".

"Мне кажется, никакой одномоментной катастрофы 5 декабря не произойдет, — полагает член экспертного совета, руководитель медиацентра Института развития технологий ТЭК (ИртТЭК) Дмитрий Коптев. — Надо понимать, что рынок нефти устроен по закону сохранения массы, и если в одном месте убудет, в другом столько же прибавится. То есть после запрета танкерных поставок из России тот же Евросоюз не уменьшит потребление нефти, а будет закупать выпадающие объемы, например, на Ближнем Востоке".

В свою очередь, российская нефть будет направляться в регионы, в которых закономерно сократится предложение объемов из стран Персидского залива. По итогам октябрьской статистики нефтяного экспорта можно констатировать, что заявленный Россией "разворот на Восток" фактически уже состоялся, указывает эксперт.

И даже нефтяной потолок не станет катастрофой для России, уверен Коптев. "По данным портала Oilprice.com, на сегодняшний день котировки Urals держатся ниже 60 долларов, — указывает он. — А реальные цены сделок могут быть еще ниже, поскольку дисконта для азиатских потребителей никто не отменял. Например, несколько дней назад Bloomberg сообщал, что цена Urals в балтийских портах снизилась до 52 долларов за баррель. Трудно представить, что нефтяники будут поставлять нефть себе в убыток. Поэтому цена в 60 долларов для России не так уж критична. И хотя какое-то время рынок может лихорадить, я ожидаю, что новая точка равновесия будет довольно быстро найдена".

"Наиболее чувствительным к санкциям считаем "Лукойл", — делится Крылова из ПСБ, — поскольку более половины выручки компания получала на европейском рынке, одновременно владея в Европе перерабатывающими мощностями. Менее уязвима "Роснефть" за счет высокой доли стран Азии в ее выручке — более половины экспортируемой нефти". Также в более комфортном положении, по ее словам, находятся "Татнефть" и "Газпром нефть" — за счет исключения из санкций поставок по нефтепроводу "Дружба" и ориентации на внутренний рынок".

СЛИШКОМ МНОГО НЕИЗВЕСТНЫХ

По оценкам экспертов, поставки нефти из России в результате эмбарго уменьшатся примерно на 1 млн баррелей в сутки. Около 330 тысяч баррелей в сутки российской нефти, поставляемой по морю. Однако чем больше российской нефти уйдет с рынка, тем выше будут мировые цены. Это компенсирует потери нефтяников и российского бюджета, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Россия угодила в центр нового "газового треугольника" на Востоке

Однако это краткосрочный взгляд. Вернуть в эксплуатацию закрытые скважины может оказаться очень сложной задачей в долгосрочной перспективе.

Главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин отмечает, что в истории с попыткой установить предельную цену на российскую нефть есть "две больших неясности". Первая — непонятно, как интерпретировать потолок. "Urals может быть на условиях FOB Новороссийск, а может быть на условиях "стоимость, страхование и фрахт" — CIF — Роттердам. И эти две котировки сейчас могут значительно различаться", — пояснил он.

Вторая — ответные меры России. По мнению экспертов, российские компании могут начать снижение экспорта, если потолок спустя какое-то время окажется ниже 50 долларов. Многое зависит и от действий ОПЕК+: в эти выходные участники сделки не изменили ее параметров, однако в случае резких скачков цен или свободных объемов они непременно отреагируют.

Еще больше прояснится уже после введения февральского эмбарго на нефтепродукты. Российским компаниям сложнее переключиться на новые рынки, но и Европа сильно зависит от дизеля. Ясно одно — эксперимент по внедрению механизмов, изначально противоестественных рыночной логике, ничего хорошего рынку не принесет. Как минимум, эксперты ожидают перемен на рынке и сильной волатильности — прогнозы на 2023 год разнятся от 90 до 200 долларов за баррель в зависимости от реализации того или иного сценария.